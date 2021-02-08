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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КОНТАКТ-ЦЕНТР ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК» ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА
10:42 09.02.2021
Эксперты Международного института сертификации контактных центров в январе 2021 года провели наблюдательный аудит в Контакт-центре ОАО «Белинвестбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по результатам аудита подтверждено соответствие требованиям международного стандарта ISO 18295-1:2017. Таким образом, банк продолжает оставаться одной из немногих организаций в Беларуси, получивших сертификат международного стандарта качества клиентского сервиса.
Эксперты Международного института сертификации отметили, что все ключевые процессы в Контакт-центре Белинвестбанка, как и два года назад при первичном сертификационном аудите, выстроены в соответствии с требованиями стандарта. Особое внимание аудиторы обратили на обработку и анализ отзывов и мнений клиентов, полученных по результатам регулярно проводимых исследований удовлетворенности, а также при обработке обращений, поступающих по различным каналам.
Отдельно были отмечены высокоэффективные подходы к проверке и обеспечению ясности и точности информации, предоставляемой клиентам.
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