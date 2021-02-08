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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК С 9 ФЕВРАЛЯ ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ КАССУ И УРМ
09:32 09.02.2021
ОАО «СтатусБанк» с 9 февраля 2021 г. открывает кассу № 17 в Минской области (Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Логойская, д. 5А, ТК "Валерьяново").
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, со вторника также открывается удаленное рабочее место (УРМ) № 777 в Минске (ул. Гошкевича, д. 3. Гпермаркет «Евроопт»).
Кроме того, возобновляется работа УРМ № 213 в Витебске (пр. Московский, д. 60-а. Гипермаркет «Евроопт»).
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