БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК С 9 ФЕВРАЛЯ ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ КАССУ И УРМ

09:32 09.02.2021 ОАО «СтатусБанк» с 9 февраля 2021 г. открывает кассу № 17 в Минской области (Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Логойская, д. 5А, ТК "Валерьяново"). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, со вторника также открывается удаленное рабочее место (УРМ) № 777 в Минске (ул. Гошкевича, д. 3. Гпермаркет «Евроопт»). Кроме того, возобновляется работа УРМ № 213 в Витебске (пр. Московский, д. 60-а. Гипермаркет «Евроопт»).