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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ «ВАШИ ДЕНЬГИ» И «БЫСТРЫЕ ПОКУПКИ»
17:59 08.02.2021
ОАО «СтатусБанк» с 8 февраля 2021 г. изменило условия выдачи кредитов «Ваши деньги» и «Быстрые покупки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит «Ваши деньги» теперь можно оформить на срок до 36 месяцев, а кредит «Быстрые покупки» - на сумму до 5000 белорусских рублей.
С новыми условиями выдачи кредитов можно ознакомиться на сайте банка.
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