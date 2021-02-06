ОАО «СтатусБанк» с 8 февраля 2021 г. изменило условия выдачи кредитов «Ваши деньги» и «Быстрые покупки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит «Ваши деньги» теперь можно оформить на срок до 36 месяцев, а кредит «Быстрые покупки» - на сумму до 5000 белорусских рублей.

С новыми условиями выдачи кредитов можно ознакомиться на сайте банка.