ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» запускает онлайн-кредитование розничных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-службе банковского учреждения, теперь можно оформить потребительский кредит без посещения офиса дистанционно: в «Интернет-банке» и мобильном приложении VTB mBank.

В рамках онлайн-кредитования клиентам доступен потребительский кредит и универсальная карточка рассрочки «Черепаха». Заполнение заявки займет не более 5 минут, а для того, чтобы получить средства, посещать отделение банка не требуется, все оформление происходит дистанционно.

«Оформление онлайн-кредитов – еще один шаг в рамках цифровизации бизнеса банка ВТБ (Беларусь). Теперь клиенты, не выходя из дома и используя только смартфон, смогут оформить один из популярных кредитных продуктов банка ‒ универсальную карточку рассрочки «Черепаха», ‒ комментирует Лилия Петкевич, начальник управления развития розничного бизнеса.

Представитель банка также подчеркнула, что в интернет-версии и мобильном приложении ВТБ (Беларусь) клиентам уже доступен широкий перечень финансовых услуг, включая управление счетами и вкладами, совершение переводов с карточки на карточку, открытие онлайн-депозита и многое другое. «Формат дистанционного обслуживания удобен, безопасен и существенно экономит время клиентов», ‒ отметила Лилия Петкевич.

Услугой могут воспользоваться клиенты ВТБ, в том числе, прошедшие регистрацию с использованием межбанковской системы идентификации (МСИ). Финансирование в онлайн-формате можно получить на сумму до 5 000 белорусских рублей.