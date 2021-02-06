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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСТИЛИ ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЕ
17:24 08.02.2021
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» запускает онлайн-кредитование розничных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-службе банковского учреждения, теперь можно оформить потребительский кредит без посещения офиса дистанционно: в «Интернет-банке» и мобильном приложении VTB mBank.
В рамках онлайн-кредитования клиентам доступен потребительский кредит и универсальная карточка рассрочки «Черепаха». Заполнение заявки займет не более 5 минут, а для того, чтобы получить средства, посещать отделение банка не требуется, все оформление происходит дистанционно.
«Оформление онлайн-кредитов – еще один шаг в рамках цифровизации бизнеса банка ВТБ (Беларусь). Теперь клиенты, не выходя из дома и используя только смартфон, смогут оформить один из популярных кредитных продуктов банка ‒ универсальную карточку рассрочки «Черепаха», ‒ комментирует Лилия Петкевич, начальник управления развития розничного бизнеса.
Представитель банка также подчеркнула, что в интернет-версии и мобильном приложении ВТБ (Беларусь) клиентам уже доступен широкий перечень финансовых услуг, включая управление счетами и вкладами, совершение переводов с карточки на карточку, открытие онлайн-депозита и многое другое. «Формат дистанционного обслуживания удобен, безопасен и существенно экономит время клиентов», ‒ отметила Лилия Петкевич.
Услугой могут воспользоваться клиенты ВТБ, в том числе, прошедшие регистрацию с использованием межбанковской системы идентификации (МСИ). Финансирование в онлайн-формате можно получить на сумму до 5 000 белорусских рублей.
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