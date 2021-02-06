|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ЦЕПТЕР АККОРД+»
16:20 08.02.2021
ЗАО «Цептер Банк» с 8 февраля 2021 г повышает процентные ставки по вкладу «Цептер Аккорд+» для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка вклада сроком на 35 дней составит 19% годовых (BYN).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 08.02.2021
Курсы в банках
на 08.02.2021
Конвертация в банках
на 08.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте