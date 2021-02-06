БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ЦЕПТЕР АККОРД+»

16:20 08.02.2021 ЗАО «Цептер Банк» с 8 февраля 2021 г повышает процентные ставки по вкладу «Цептер Аккорд+» для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка вклада сроком на 35 дней составит 19% годовых (BYN).