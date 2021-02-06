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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ СЕРВИС ПОПОЛНЕНИЯ ВКЛАДОВ И СЧЕТОВ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ


15:13 08.02.2021

ОАО «Белгазпромбанк» предлагает новый сервис пополнения вкладов и счетов через банкоматы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагаются сервисы пополнения вкладов и текущих счетов, доступ к которым осуществляется с использованием банковской платежной карточки (БПК), наличными с зачислением средств на счет в режиме онлайн (если операция совершается до 16.00 – пополнение вкладов; до 19.00 – пополнение счета с БПК).

Новые сервисы достаточно просты в использовании. Для пополнения достаточно ввести по заданной маске счет IBAN: для услуги пополнения вклада - BYxxOLMP3414xxxxxxxxxxxxxxxx; для услуги пополнения счета - BYxxOLMP3014xxxxxxxxxxxxxxxx.

Не нужно иметь физическую карту при пополнении - достаточно знать реквизиты счета, которые всегда можно посмотреть в мобильном приложении BGPB mobile. Средства сразу зачисляются на счет и только потом на карту.

При совершении операции до 16.00 по вкладам или до 19.00 по счетам в рабочий день средства зачисляются на вклад/счет, как правило, в режиме онлайн, при совершении операции после 16.00 по вкладам или после 19.00 по счетам и в выходной день – средства зачисляются на счет в первой половине следующего рабочего дня.

Пополнить счет/вклад может как сам владелец, так и третье лицо. В процессе совершения операции можно ввести ФИО вносителя либо подтвердить, что вноситель средств является владельцем.

В отличие от совершения аналогичной операции в кассе, в банкомате можно пополнить вклад/счет как в валюте вклада/счета, так и в другой валюте за одну операцию: если вклад/счет в белорусских рублях, то его можно пополнить белорусскими рублями, долларами США, евро, российскими рублями.

Если вклад/счет в инвалюте, то его можно пополнить в этой же валюте или в белорусских рублях.

Валютно-обменная операция осуществляется по обменному курсу, установленному банком для проведения операций за наличный расчет без использования карточек, совершаемых в устройствах банка, действующему в момент проведения соответствующей операции в ресайклере. Курс, по которому совершается валютно-обменная операция, указывается на экране устройства и в чеке.

Максимальная сумма одной операции (но не более 200 купюр): 25 000 BYN; 9600 USD; 8120 EUR; 720 000 RUB.

Вся внесенная сумма направляется на пополнение вклада/счета, выдача сдачи не осуществляется.
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