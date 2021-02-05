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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ С 9 ФЕВРАЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТОВ
14:17 08.02.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» с 9 февраля 2021 года возобновляет пополнение депозитов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, возобновляется пополнение срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц в долларах США, евро и российских рублях, заключенных в офисах банка с 2 октября 2017 года и в системах дистанционного банковского обслуживания с 3 мая 2018 года.
В частности, будет возобновлено пополнение: наличными денежными средствами во всех кассах, рабочих местах, оборудованных электронным кассиром и темпокассой; путем безналичного перевода в офисах банка денежных средств со счетов, открытых в банке.
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