ОАО «Банк БелВЭБ» с 9 февраля 2021 года возобновляет пополнение депозитов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, возобновляется пополнение срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц в долларах США, евро и российских рублях, заключенных в офисах банка с 2 октября 2017 года и в системах дистанционного банковского обслуживания с 3 мая 2018 года.

В частности, будет возобновлено пополнение: наличными денежными средствами во всех кассах, рабочих местах, оборудованных электронным кассиром и темпокассой; путем безналичного перевода в офисах банка денежных средств со счетов, открытых в банке.