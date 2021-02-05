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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР О КОМПЛЕКСНОМ БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ФИЗЛИЦ
13:10 08.02.2021
ОАО «СтатусБанк» вносит изменения в договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения вступят в действие с 15 февраля 2021 г.
С новой редакцией договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ОАО "СтатусБанк" можно ознакомиться здесь.
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