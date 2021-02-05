БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР О КОМПЛЕКСНОМ БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ФИЗЛИЦ

13:10 08.02.2021 ОАО «СтатусБанк» вносит изменения в договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения вступят в действие с 15 февраля 2021 г. С новой редакцией договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ОАО "СтатусБанк" можно ознакомиться здесь.