ОАО «Белагропромбанк» возобновило программу лояльности «Мой бонус» (выплата Money-back).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, она реализуется в соответствии с правилами программы лояльности «Мой бонус» для владельцев дебетовых банковских платежных карточек.

Подробнее с правилами программы лояльности «Мой бонус» можно ознакомиться на сайте банка.