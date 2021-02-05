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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В БОБРУЙСКЕ
10:43 08.02.2021
ЗАО «РРБ-Банк» установило новый банкомат в Бобруйске (ул. Сикорского, 11).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, находящийся в магазине "Евроопт" работает с 9.00 до 23.00.
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