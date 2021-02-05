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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК РАЗВИТИЯ В 2020 ГОДУ ПРЕДОСТАВИЛ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ НА Br1,4 МЛРД


09:42 08.02.2021

Банк развития в 2020 году предоставил на валовой основе экспортных кредитов на Br1432,9 млн в эквиваленте, что на 75% больше уровня 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на конец 2020 года величина экспортного кредитного портфеля Банка развития составила Br894,0 млн в эквиваленте, увеличившись по сравнению с началом года на 197%.

В прошлом году банком заключено 47 экспортных кредитных договоров (на 74% больше уровня 2019 года) на общую сумму Br732,5 млн в эквиваленте (на 145% больше уровня 2019 года). Кредитополучателями по прямым экспортным кредитным договорам выступили компании-нерезиденты, приобретающие, в частности, тракторы, сельхозтехнику, карьерные самосвалы и металлопрокат белорусского производства.

В течение 2020 года выданы экспортные кредиты панафриканскому банку TDB (Trade and Development Bank) на $15,7 млн для финансирования поставок белорусской грузовой, сельскохозяйственной, пожарной техники и мотоциклов в африканский регион. Заключены базовые кредитные соглашения с банком МКБ (Российская Федерация), «Капиталбанком» (Узбекистан), «Укргазбанком» (Украина).

В общем объеме выданных Банком развития за 2020 год экспортных кредитов 47,7% занимает металлопрокат, 9,2% - автотракторная техника и комплектующие, 7,1% - автомобильная техника и комплектующие, 7,0% - сельскохозяйственная техника. Среди новых видов профинансированного экспорта можно выделить радиаторы для автомобильного и железнодорожного транспорта, железнодорожные контейнеры, оборудование для очистки воды, насосные и буровые установки.

В географическом разрезе выданных Банком развития экспортных кредитов лидирующую позицию занимает Российская Федерация – 40,1%, затем следуют Беларусь – 25,1% (экспортные кредиты резидентам Республики Беларусь), Литва – 15,9%, Украина – 4,0%, Польша – 4,0%, Казахстан – 3,2%. Новыми рынками в рамках заключенных в 2020 году экспортных кредитных договоров стали Украина и африканский регион. Расширена поддержка белорусского экспорта в Польшу, Литву, Сингапур, Монголию, Казахстан и Россию. В частности, увеличилось кредитование экспорта белорусских строительных услуг в рамках строительства школ и детских садов на территории Калужской области России.

В 2021 году Банк развития продолжит работу по наращиванию и диверсификации экспортного кредитного портфеля, как в части финансируемой экспортной продукции, так и в части новых экспортных рынков, в том числе стран Западной Европы, Латинской Америки, Африки.
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