С 5 февраля 2021 года банк ВТБ (Беларусь) меняет размер ставок по вкладам в белорусских рублях со сроками размещения до 395 дней,

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при оформлении депозитов сроком от 95 дней до 395 дней процентные ставки составят 13,30% годовых при заключении договора в офисе банка, 13,40% годовых – при заключении онлайн договора.

При размещении депозитов в белорусских рублях в офисах банка на сроки 35 и 65 дней процентные ставки составят 18,40% годовых, при размещении депозитов на указанные сроки в системах дистанционного банковского обслуживания процентные ставки составят 18,60% годовых.

"Развитие дистанционных каналов взаимодействия с клиентами является одним из приоритетных направлений нашей работы, и нам приятно отметить, что все больше наших клиентов для размещения денежных средств выбирают онлайн-депозиты. Оформить такой вклад можно дистанционно без посещения офиса банка, при этом процентная ставка будет выше. В целом портфель депозитов физических лиц в белорусских рублях за 2020 год, размещенных в онлайне, увеличился более чем в 4,7 раз", - отметила Елена Шек, начальник отдела разработки и поддержки пассивных и комиссионных продуктов.