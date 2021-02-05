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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСТИЛ НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ НА КАРТЫ НЕРЕЗИДЕНТОВ
17:00 05.02.2021
ОАО «АСБ Беларусбанк» запустило новую технологию подтверждения денежных переводов на карты нерезидентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, переводы денег на карточки банков-нерезидентов для клиентов Беларусбанка стали еще безопаснее: при совершении подобных операций через Интернет-банкинг и инфокиоск предусмотрен обязательный дополнительный контроль.
Теперь, чтобы подтвердить совершение перевода, достаточно ввести четырехзначный SMS-код, который направляется клиенту на номер телефона, указанный в базе данных «Беларусбанка».
Новая технология позволяет повысить уровень защищенности держателей карт от мошеннических действий.
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