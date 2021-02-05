ОАО «АСБ Беларусбанк» запустило новую технологию подтверждения денежных переводов на карты нерезидентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, переводы денег на карточки банков-нерезидентов для клиентов Беларусбанка стали еще безопаснее: при совершении подобных операций через Интернет-банкинг и инфокиоск предусмотрен обязательный дополнительный контроль.

Теперь, чтобы подтвердить совершение перевода, достаточно ввести четырехзначный SMS-код, который направляется клиенту на номер телефона, указанный в базе данных «Беларусбанка».

Новая технология позволяет повысить уровень защищенности держателей карт от мошеннических действий.