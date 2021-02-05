ОАО «Технобанк» с 3 февраля 2021 г. изменило процентные ставки в белорусских рублях по срочным депозитам (вкладам) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу с минимальной суммой от 1000 BYN сроком на 32-61 день ставка составляет 12,00% годовых (генеральное соглашение), ЭТП – 13,00%; сроком на 61-91 день – 13,00% годовых (генеральное соглашение), ЭТП – 14,00%; сроком на 92-366 дней – 13,00% годовых (генеральное соглашение), ЭТП – 14,00%; сроком на 367-730 дней – 13,00% годовых (генеральное соглашение), ЭТП – 14,00%

Выплата процентов производится в конце срока, пополнение вклада не предусмотрено.

Досрочный полный/частичный возврат суммы вклада (депозита): возможно по согласованию с банком. При досрочном возврате безотзывного депозита проценты с момента размещения вклада пересчитываются по первоначальной ставке, уменьшенной в 2 раза.

Ставка «до востребования» - 0,01 (одна сотая) процента годовых.