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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
15:03 05.02.2021
ОАО «Технобанк» с 3 февраля 2021 г. изменило процентные ставки в белорусских рублях по срочным депозитам (вкладам) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу с минимальной суммой от 1000 BYN сроком на 32-61 день ставка составляет 12,00% годовых (генеральное соглашение), ЭТП – 13,00%; сроком на 61-91 день – 13,00% годовых (генеральное соглашение), ЭТП – 14,00%; сроком на 92-366 дней – 13,00% годовых (генеральное соглашение), ЭТП – 14,00%; сроком на 367-730 дней – 13,00% годовых (генеральное соглашение), ЭТП – 14,00%
Выплата процентов производится в конце срока, пополнение вклада не предусмотрено.
Досрочный полный/частичный возврат суммы вклада (депозита): возможно по согласованию с банком. При досрочном возврате безотзывного депозита проценты с момента размещения вклада пересчитываются по первоначальной ставке, уменьшенной в 2 раза.
Ставка «до востребования» - 0,01 (одна сотая) процента годовых.
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