За январь 2021 года Белгазпромбанк получил 9,7 млн рублей прибыли, что в 13,8 раза превышает финансовый результат за аналогичный период 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на 1 февраля текущего года активы банка сложились на уровне 4,1 млрд белорусских рублей.

Ресурсная база банка в январе оставалась стабильной. Прирост срочных вкладов (депозитов) населения составил более 30 млн рублей. Также наблюдался рост остатков средств на карт-счетах физических лиц.

На протяжении января банком обеспечено соблюдение пруденциальных нормативов, обязательств перед вкладчиками и кредиторами в полном объеме.