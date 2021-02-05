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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИБЫЛЬ БЕЛГАЗПРОМБАНКА ЗА ЯНВАРЬ СОСТАВИЛА 9,7 МЛН РУБЛЕЙ
13:52 05.02.2021
За январь 2021 года Белгазпромбанк получил 9,7 млн рублей прибыли, что в 13,8 раза превышает финансовый результат за аналогичный период 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на 1 февраля текущего года активы банка сложились на уровне 4,1 млрд белорусских рублей.
Ресурсная база банка в январе оставалась стабильной. Прирост срочных вкладов (депозитов) населения составил более 30 млн рублей. Также наблюдался рост остатков средств на карт-счетах физических лиц.
На протяжении января банком обеспечено соблюдение пруденциальных нормативов, обязательств перед вкладчиками и кредиторами в полном объеме.
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