ЗАО "Идея Банк" установило новый банкомат в Гомеле (ул. Мазурова, 79).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, находящийся в магазине "Алми" банкомат позволяет снимать наличные денежные средства (белорусские рубли, доллары США), а также совершать ряд других операций.

В частности, можно оплатить коммунальные услуги, телефон, интернет и осуществить другие безналичные платежи через систему ЕРИП, подключить/отключить услугу 3D-Secure и SMS-оповещения, а также изменить пин-код банковской платежной карточки.