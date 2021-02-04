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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ БАНКОМАТ ИДЕЯ-БАНКА ПОЯВИЛСЯ В ГОМЕЛЕ
12:38 05.02.2021
ЗАО "Идея Банк" установило новый банкомат в Гомеле (ул. Мазурова, 79).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, находящийся в магазине "Алми" банкомат позволяет снимать наличные денежные средства (белорусские рубли, доллары США), а также совершать ряд других операций.
В частности, можно оплатить коммунальные услуги, телефон, интернет и осуществить другие безналичные платежи через систему ЕРИП, подключить/отключить услугу 3D-Secure и SMS-оповещения, а также изменить пин-код банковской платежной карточки.
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