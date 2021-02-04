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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК В 2020 ГОДУ УВЕЛИЧИЛ ДОЛЮ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ


11:29 05.02.2021

ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2020 году увеличило долю на рынке кредитования недвижимости до 66%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в рамках указа № 240 заключено более 15 тысяч договоров на общую сумму свыше 900 млн рублей.

При этом банк, в случае недостаточности у клиента собственных средств, предлагает кредит на финансирование недвижимости на условиях, определенных банком, для докредитования граждан, заключившим с банком кредитные договоры на строительство (реконструкцию) и приобретение жилых помещений с государственной поддержкой. Ставка по таким кредитам не превышает размер расчетной величины стандартного риска Национального банка Беларуси (в настоящее время 13,33%)».

С февраля текущего года банк запустил новый кредит «Ипотека Экспресс». Согласно условиям, процентная ставка по нему составляет 21% годовых.

Ставка по данному продукту соответствует сложившимся на текущем этапе рыночным ставкам по депозитам для физических лиц. Учитывая, что банк в основном оперирует заемными ресурсами, ставка по новым кредитным продуктам формируется исходя из ставки по депозитам и прочим расходам банка.

«Сегодня банковский сектор в целом предлагает населению дорогие вклады, соответственно Беларусбанк в рамках рыночных тенденций новые депозиты клиентам открывает под ставку 18,6%-18,9%, что заметно превышает процентные ставки по действующим жилищным кредитам банка», - отметили в пресс-службе.
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