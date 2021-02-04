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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РРБ-БАНК УСТАНОВИЛ В БРЕСТЕ НОВЫЙ БАНКОМАТ


09:42 05.02.2021

ЗАО «РРБ–Банк» установило новый банкомат в Бресте (Варшавское шоссе, 11-1).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкомат находится в ТЦ «Евроопт» (отделение ЗАО "РРБ-Банк" ЦБУ № 101).
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