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РРБ-БАНК УСТАНОВИЛ В БРЕСТЕ НОВЫЙ БАНКОМАТ

09:42 05.02.2021 ЗАО «РРБ–Банк» установило новый банкомат в Бресте (Варшавское шоссе, 11-1). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкомат находится в ТЦ «Евроопт» (отделение ЗАО "РРБ-Банк" ЦБУ № 101).