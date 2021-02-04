ОАО «БПС-Сбербанк» запустил сервис валютных p2p-переводов, сообщает пресс-служба банка.

Теперь пересылать деньги можно в разные страны мира по картам любого банка без двойной конвертации и курсовых потерь.

Ранее валютные переводы на карту иностранного банка предполагали конвертацию, что приводило к курсовым потерям клиентов банка. Соответственно, чем выше была сумма, тем большими были издержки отправителя. Новый сервис позволяет этого избежать.

«Если быть точным, у нас уже была функция перевода в валюте, но только на карты ПАО Сбербанк в российских рублях. Сейчас же мы предоставляем куда большую платежную свободу: напрямую можно переводить деньги на зарубежные карты в любой из 4 валют. Это позволяет избежать курсовых потерь, которые при больших суммах могли быть существенными», – отметил Заместитель Председателя Правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.

Валютные p2p-переводы можно совершать в интернет-банке «Сбербанк Онлайн» через любой браузер. Тариф составит 1,5% от суммы перевода (минимум 2 белорусских рубля, 2 доллара или 2 евро, либо 150 российских рублей, в зависимости от выбранной валюты).

Пока отправлять p2p-переводы можно на карты, эмитированные банками России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Также можно пересылать деньги в Армению, Молдову и Туркменистан, а в Польшу – только на карты Mastercard. В дальнейшем география сервиса будет расширяться, плюс вскоре сервис станет доступен и в мобильной версии «Сбербанк Онлайн».