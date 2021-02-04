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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
14:50 04.02.2021
«Франсабанк» ОАО предлагает новый продукт – овердрафтный кредит «Выгодный» для физических лиц, имеющих безотзывный вклад в банке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, лимит овердрафта - до 10% от суммы первоначального взноса по безотзывным вкладам в российских рублях в эквиваленте по курсу НБ РБ на дату предоставления и - до 30% от суммы первоначального взноса по безотзывным вкладам в долларах США, евро в эквиваленте по курсу НБ РБ на дату предоставления.
В случае увеличения суммы вклада в результате внесения дополнительных взносов во вклад лимит овердрафта в течение срока его действия или при продлении срока овердрафта может быть увеличен до размера 10% от суммы вклада в белорусских рублях и российских рублях и до 30% от суммы вклада в долларах США, евро на дату увеличения лимита овердрафта или продления срока овердрафта.
Срок действия овердрафта - до 1 года, но не более срока действия вклада.
Размер процентов за пользование кредитом - 13.33% (СР НБ РБ + 5.58 п.п.).
С более подробной информацией о кредите можно ознакомиться на сайте банка.
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