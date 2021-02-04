«Франсабанк» ОАО предлагает новый продукт – овердрафтный кредит «Выгодный» для физических лиц, имеющих безотзывный вклад в банке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, лимит овердрафта - до 10% от суммы первоначального взноса по безотзывным вкладам в российских рублях в эквиваленте по курсу НБ РБ на дату предоставления и - до 30% от суммы первоначального взноса по безотзывным вкладам в долларах США, евро в эквиваленте по курсу НБ РБ на дату предоставления.

В случае увеличения суммы вклада в результате внесения дополнительных взносов во вклад лимит овердрафта в течение срока его действия или при продлении срока овердрафта может быть увеличен до размера 10% от суммы вклада в белорусских рублях и российских рублях и до 30% от суммы вклада в долларах США, евро на дату увеличения лимита овердрафта или продления срока овердрафта.

Срок действия овердрафта - до 1 года, но не более срока действия вклада.

Размер процентов за пользование кредитом - 13.33% (СР НБ РБ + 5.58 п.п.).

С более подробной информацией о кредите можно ознакомиться на сайте банка.