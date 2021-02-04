ЗАО «БСБ Банк» расширило список стран для p2p-переводов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь он включает 45 государств.

Кроме того, увеличены лимиты на отправку переводов. Теперь в течение 7 дней можно отправить 25 переводов на общую сумму, эквивалентную 10 тыс. белорусских рублей.

Сервис p2p.bsb.by позволяет пополнить карточки БСБ Банка с карточек других банков-резидентов, осуществлять переводы с карточек БСБ Банка на карточки банков-резидентов и на карточки банков-нерезидентов, делать переводы между карточками банков-резидентов, осуществить переводы между карточками БСБ Банка.