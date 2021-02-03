БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНКОМАТ БСБ БАНКА В ТРЦ PALAZZO БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ

12:03 04.02.2021 Банкомат ЗАО «БСБ Банк» больше не работает в ТРЦ Palazzo в Минске (ул. Тимирязева, 74А). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкомат прекратил работу с 3 февраля.