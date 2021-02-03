«Приорбанк» ОАО открыло зону обслуживания в Белозерске Брестской обл. (ул. Ленина, 48А).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в зоне обслуживания имеется банкомат, платежно-справочный терминал, а также терминал приема выручки для юридических лиц.

Платежи можно совершать с 9:00 до 21:00.