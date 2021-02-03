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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ БЕЛИНВЕСТБАНКА В БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИМПОРТЕР OPEL
09:40 04.02.2021
Всемирно известный автомобильный бренд Оpel официально вернулся в Беларусь при поддержке ОАО «Белинвестбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новым импортером немецкого бренда на белорусском рынке является компания ООО «ПарадАвто». Поставки автомобилей этой марки в Беларусь стали возможными благодаря выпуску ОАО «Белинвестбанк» гарантии платежа.
Гарантия была выпущена в пользу компании Opel немецким банком против контргарантии Белинвестбанка. Ранее результатом такого взаимодействия появилась возможность поставок в Беларусь автомобилей французского бренда Citroen.
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