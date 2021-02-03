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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПЦ УСТАНОВИЛ РЕКОРД ПО КОЛИЧЕСТВУ ОБРАБОТАННЫХ АВТОРИЗОВАННЫХ ЗАПРОСОВ В СУТКИ


17:18 03.02.2021

ОАО «Банковский процессинговый центр» 24 декабря 2020 года обработал максимальное количество авторизационных запросов - 11 495 294, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БПЦ.

Следует отметить, что пиковая транзакционная нагрузка в 2020 году была отмечена несколько раз. Статистика последних лет показывает неуклонный рост количества транзакций по платежным карточкам.

Согласно результатам анализа операций по карточкам банков-клиентов Банковского процессингового центра, за 2020 год доля по количеству совершенных безналичных операций по карточкам составила 92%.

Все более популярным у владельцев карточек становится бесконтактный способ оплаты. За 2020 год количество бесконтактных операций возросло на 56% и составило 62% от общего количества безналичных транзакций.

Рост операций происходит за счет появления разнообразных удобных сервисов оплаты. В 2020 году владельцы карточек банков-клиентов Банковского процессингового центра начали пользоваться Fitbit Pay, MiPay.
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