ОАО «Банковский процессинговый центр» 24 декабря 2020 года обработал максимальное количество авторизационных запросов - 11 495 294, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БПЦ.

Следует отметить, что пиковая транзакционная нагрузка в 2020 году была отмечена несколько раз. Статистика последних лет показывает неуклонный рост количества транзакций по платежным карточкам.

Согласно результатам анализа операций по карточкам банков-клиентов Банковского процессингового центра, за 2020 год доля по количеству совершенных безналичных операций по карточкам составила 92%.

Все более популярным у владельцев карточек становится бесконтактный способ оплаты. За 2020 год количество бесконтактных операций возросло на 56% и составило 62% от общего количества безналичных транзакций.

Рост операций происходит за счет появления разнообразных удобных сервисов оплаты. В 2020 году владельцы карточек банков-клиентов Банковского процессингового центра начали пользоваться Fitbit Pay, MiPay.