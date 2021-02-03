|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПЦ УСТАНОВИЛ РЕКОРД ПО КОЛИЧЕСТВУ ОБРАБОТАННЫХ АВТОРИЗОВАННЫХ ЗАПРОСОВ В СУТКИ
17:18 03.02.2021
ОАО «Банковский процессинговый центр» 24 декабря 2020 года обработал максимальное количество авторизационных запросов - 11 495 294, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БПЦ.
Следует отметить, что пиковая транзакционная нагрузка в 2020 году была отмечена несколько раз. Статистика последних лет показывает неуклонный рост количества транзакций по платежным карточкам.
Согласно результатам анализа операций по карточкам банков-клиентов Банковского процессингового центра, за 2020 год доля по количеству совершенных безналичных операций по карточкам составила 92%.
Все более популярным у владельцев карточек становится бесконтактный способ оплаты. За 2020 год количество бесконтактных операций возросло на 56% и составило 62% от общего количества безналичных транзакций.
Рост операций происходит за счет появления разнообразных удобных сервисов оплаты. В 2020 году владельцы карточек банков-клиентов Банковского процессингового центра начали пользоваться Fitbit Pay, MiPay.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2021
Курсы в банках
на 03.02.2021
Конвертация в банках
на 03.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте