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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БТА БАНКЕ ЗАПУСКАЮТ ИННОВАЦИОННЫЙ СЕРВИС ДЛЯ КЛИЕНТОВ
14:49 03.02.2021
ЗАО «БТА Банк» приступило к тестированию нового на белорусском банковском рынке продукта – терминала самообслуживания «Электронный кассир».
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, продукт появился в резульатате нескольких месяцев совместной работы ЗАО «БТА Банк» и компании «ПрофиСерв» (Минск).
При разработке интерфейса и наполнения функциональности упор делался на удобство и простоту пользования терминалом. Терминал позволяет клиенту самостоятельно совершать весь перечень операций, который совершается в кассе банка: покупку и продажу иностранной валюты, пополнение карточек банка, пополнение счетов и депозитов, оплата кредитов, совершение платежей ЕРИП, прием выручки от юридических лиц.
Важным преимуществом и отличием от уже существующих на финансовом рынке устройств, где предлагают клиенту перевести остаток на баланс телефона либо на счет, есть возможность совершения валютно-обменных операций и платежей с выдачей сдачи до копейки. Это уникальное на банковском рынке устройство способно заметить кассу банка.
Протестировать терминал самообслуживания «Электронный кассир» можно в Головном офисе ЗАО «БТА Банк» (ул. В. Хоружей, 20-2). В ближайшее время ожидается установка нескольких десятков подобных терминалов самообслуживания в самых популярных ТЦ Минска и областных центрах.
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