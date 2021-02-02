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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ)
10:49 03.02.2021
ОАО «Белинвестбанк» внесло изменения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за выполнение банковских операций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, они касаются зачисления денег со счетов юридических лиц по новым договорам о зачислении денежных средств владельцев карточек.
Изменения вступили в силу с 1 февраля 2021 года.
Более подробно с остальными изменениями можно ознакомиться на сайте банка.
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