БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ ФРАНСАБАНКА НА УЛИЦЕ КОЗЛОВА В МИНСКЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ДО КОНЦА МАРТА

17:37 02.02.2021 В связи с ремонтом магазина «Океан» пункт обмена валют № 18 «Франсабанк» ОАО не будет работать на ул. Козлова, 2 в Минске до конца марта 2020 г. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.