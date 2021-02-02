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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ ФРАНСАБАНКА НА УЛИЦЕ КОЗЛОВА В МИНСКЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ДО КОНЦА МАРТА
17:37 02.02.2021
В связи с ремонтом магазина «Океан» пункт обмена валют № 18 «Франсабанк» ОАО не будет работать на ул. Козлова, 2 в Минске до конца марта 2020 г. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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