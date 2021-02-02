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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК ЗАПУСТИЛ СЕРВИС SAMSUNG PAY ДЛЯ КАРТ VISA


16:36 02.02.2021

ЗАО «МТБанк» запустило поддержку сервиса Samsung Pay для карт Visa.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь клиенты – владельцы карт этой платежной системы смогут оценить удобство оплаты ежедневных покупок через современный и безопасный мобильный платежный сервис.

Сегодня Samsung Pay принимается к оплате везде, где есть возможность совершить покупку по бесконтактной технологии. Платежный сервис позволяет проводить быстрые и безопасные платежи смартфоном или носимым устройством, оплачивать приобретения в интернет-магазинах и приложениях.

Добавить карту Visa МТБанка в Samsung Pay на смартфоне можно всего за несколько минут. Для этого нужно запустить Samsung Pay и авторизироваться в нем по отпечатку пальца или PIN-коду приложения. После необходимо отсканировать карту камерой смартфона или добавить ее по NFC (либо ввести данные вручную), принять «Условия обслуживания» банка, пройти проверку по SMS-коду и ввести подпись. По завершении данного процесса сервис готов к использованию.

Чтобы оплатить покупку через Samsung Pay, нужно: провести по экрану гаджета снизу вверх и выбрать карту; подтвердить оплату по отпечатку пальца или PIN-коду приложения; поднести смартфон или носимое устройство к терминалу для оплаты.

Защита платежей платежного сервиса осуществляется на нескольких уровнях. Вместо реального номера карты используется токен – специальный цифровой ключ, который заменяет реальные платежные данные. Авторизация при совершении покупки происходит по PIN-коду приложения или отпечатку пальца. Защиту платежных данных обеспечивает собственная встроенная система Samsung KNOX, работа которой не зависит от работы ОС устройства.

Сервис Samsung Pay предоставляется на бесплатной основе – клиентам нужна только активная карта Visa от МТБанка.
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