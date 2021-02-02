БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ОБНОВИЛ ЛИНЕЙКУ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ

15:58 02.02.2021 ЗАО «РРБ-Банк» обновило линейку по большинству международных платежных карточек Visa. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обновлен дизайн карт с использованием фраз-слоганов. Кроме дизайна, банк также существенно снизил тарифы по всем банковским платежным картам.