Прямая телефонная линия с заместителем председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Игорем Борейко состоится 9 февраля 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, с 14.00 до 15.00 по номеру телефона (8-017) 239-55-55 можно будет задать вопросы о мобильном платежном сервисе Оплати™: каковы его возможности и преимущества для физических лиц и бизнеса, а также дальнейшие перспективы развития в Республике Беларусь.

Мобильный платежный сервис Оплати™ – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. Оплати™ является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов. Разработчик мобильного платежного сервиса Оплати™ – компания LWO. Скачать Оплати™ можно бесплатно в Play Market, App Store и AppGallery.