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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ БЕЛВЭБ УПРОСТИЛИ ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ДЛЯ БИЗНЕСА


12:50 02.02.2021

ОАО «Банк БелВЭБ» упростило процедуру открытия второго и последующих счетов корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь это можно сделать дистанционно в режиме 24/7.

«Мы стремились обеспечить клиентов удобным и легким инструментом быстрого управления счетами. На основе прогрессивных технологий разработан безвизитный сервис открытия второго и последующих счетов. Это значит, что исключена необходимость предоставления бумажных документов и посещения офиса банка, что существенно сокращает временные и трудовые затраты представителей бизнеса, при этом дает возможность сразу использовать открытый счет по назначению», – поясняет исполнительный директор Банка БелВЭБ Виктор Апанасик.

Для открытия счета необходимо войти в систему «Интернет-Банк» Банка БелВЭБ, заполнить заявление на открытие счета, подписать и отправить его в банк. Далее остается только проверить статус заявления на открытие счета.

Счет открывается и становится доступным для совершения операций по нему в течение нескольких минут, так как заявления на открытие счетов обрабатываются банком круглосуточно в автоматическом режиме.
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