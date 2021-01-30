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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ РРБ-БАНКА № 1 В ВИТЕБСКЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ПО 5 ФЕВРАЛЯ
18:02 01.02.2021
ЗАО «РРБ–Банк» приостановило работу пункта обмена валют № 1 ЦБУ № 201 в Витебске (ул. Строителей, 15-1).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пункт обмена валют не будет работать по 5 февраля 2021 года.
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