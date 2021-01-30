ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает новый вид кредита «Ипотека Экспресс».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, кредит предоставляется на покупку жилых помещений в размере до 100% стоимости приобретаемого жилья, сроком до 20 лет.

Банк принимает решение по заявке на кредит не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления-анкеты. Погашение основного долга по кредиту начинается со следующего месяца после предоставления кредита (части кредита), а погашение процентов осуществляется за фактическое время пользования.

Процентная ставка по кредиту составляет 21% (ставка рефинансирования Национального банка РБ, увеличенная на 13,25 п.п.).

Кредит предоставляется только под залог (ипотеку) приобретаемого жилого помещения, не обремененного правами третьих лиц и арестами, с учетом норм указа № 130 "Об ипотечном жилищном кредитовании".