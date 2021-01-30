БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ КАССЫ ЦБУ № 501 В ЖОДИНО

16:58 01.02.2021 ОАО «СтатусБанк» с 1 февраля 2021 г. возобновило работу кассы ЦБУ № 501 в Жодино (ул. 50 лет Октября, 18. ТРЦ «Е-СИТИ»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.