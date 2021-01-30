БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ПУНКТА ОБМЕНА ВАЛЮТ № 40 В БРЕСТЕ

16:22 01.02.2021 «Франсабанк» ОАО с 1 февраля 2021 года приостановило работу пункта обмена валют № 40 в Бресте (ул. Московская, 210. Торговый центр «Корона»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.