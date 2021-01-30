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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК ЗАПУСКАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ


15:41 01.02.2021

БПС-Сбербанк запускает бесплатное обучение программированию для всех белорусов.

Пройти курс может любой желающий вне зависимости от возраста и профессии, однако на вступительном тесте потребуются хотя бы минимальные знания о базовых языках.

Бесплатное обучение запускает БПС-Сбербанк вместе со своей дочерней IT-структурой – компанией «Сервис Деск». Занятия пройдут в марте и апреле, а основной курс посвящен языку программирования PL+. Всех слушателей научат разработке программного обеспечения для финансовых организаций.

Прошедших обучение выпускников трудоустроят в структурах БПС-Сбербанка. В частности, предложат участвовать в разработке и развитии единой учетной системы банка. Работать предстоит в командах по 15 человек во главе с тимлидом уровня Senior+. При этом допускается гибкий график с возможностью писать код удаленно, из дома.

Кандидатов на бесплатное обучение будут отбирать в два этапа – анкетирование и выполнение тестового задания. Чтобы записаться, нужно оставить данные: указать ФИО и контакты, отметить навыки программирования, если они есть.

В БПС-Сбербанке отмечают, что бесплатное обучение может пройти любой желающий. Но наибольший интерес проект представляет для непрофильных программистов и IT-студентов выпускных курсов. Первые смогут освоить новое направление и сменить профиль, вторые – распределиться в крупнейшую в СНГ банковскую группу.

«Тем самым мы хотим предоставить возможность талантливым белорусам попробовать себя в новой области – разработке финансовой IT-инфраструктуры. Одни захотят сменить профиль и место работы, другие – создать карьеру после окончания вуза. Все обучение будет полностью бесплатным, а при успешном его окончании можно будет трудоустроиться к нам», – отметили в БПС-Сбербанке.
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