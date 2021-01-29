БПС-Сбербанк обновил пакеты своих услуг и привилегий.

Теперь обслуживаться можно бесплатно, а снимать наличные в чужих банкоматах – без комиссии.

После обновления в банке стали доступны пакеты «Классический 2.0», «Статусный 2.0» и «Элитный 2.0». Среди ключевых особенностей – возможность снимать наличные в любом банкомате страны без комиссии с увеличенными лимитами: например, на топовом пакете можно бесплатно снимать в чужих банкоматах до 1500 рублей, а вот в родных терминалах, как и раньше, ограничений нет.

Новыми пакетами можно пользоваться бесплатно на протяжении всего срока действия карты, если ежемесячно совершать транзакции картой на 300 рублей. Включены также sms-оповещение или push-информирование, а также бесплатные переводы на карты любых банков через ЕРИП (и обратно).

Также можно оформить карту Visa или Masterсard разных уровней – от Standard/Classic до Platinum. Пополнять счета через терминалы БПС-Сбербанка можно без процентов.