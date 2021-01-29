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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ДОЛЯ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ АКТИВОВ В БЕЛОРУССКИХ БАНКАХ ЗА 2020 ГОД УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 4,8%


11:08 01.02.2021

За 2020 г. доля необслуживаемых активов в банках увеличилась с 4,6 до 4,8%. Об этом на расширенном заседании правления Нацбанка сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц.

Он отметил, что первая половина 2020 г. характеризовалась ростом доли необслуживаемых активов, в то время как во второй половине наблюдалось некоторое снижение.

«Угрозу финансовой стабильности несет недостаточно высокая эффективность распределения финансовых ресурсов в экономике. Зачастую кредитные ресурсы направляются в пользу неконкурентоспособных предприятий в ущерб эффективным хозяйствующим субъектам, что снижает экономический потенциал государства», - сказал Д. Калечиц.

По его словам, ряд государственных предприятий – крупнейших кредитополучателей имеют ограниченные возможности по самостоятельному обслуживанию долга. Объем задолженности таких предприятий оценивается Национальным банком на уровне около 14% к ВВП.

Что касается физлиц, то требования банков к ним в 2020 г. возросли на 10,9%, что в два раза меньше их темпа прироста в 2019 г. По итогам прошлого года темпы прироста потребительского кредитования замедлились до 1,3% против 25% в 2019 г. При этом прирост кредитования недвижимости составил 17,5%.

Таким образом, основным фактором, вызвавшим рост долговой нагрузки физических лиц, стало кредитование недвижимости. Вместе с тем сохраняются риски кредитования домашних хозяйств ввиду снижения темпов роста реальных располагаемых доходов населения при некотором росте проблемной задолженности по кредитам банков.
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