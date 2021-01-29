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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИБЫЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ УМЕНЬШИЛАСЬ НА 13,5%


09:51 01.02.2021

Прибыль банковского сектора Беларуси в 2020 году составила 1 млрд рублей, что на 13,5% меньше уровня 2019 года. Об этом на расширенном заседании правления Нацбанка сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц.

«Основным фактором снижения прибыли банковского сектора по итогам 2020 г. выступил рост чистых отчислений в резервы на 501,6 млн рублей, что не в полной мере было компенсировано ростом доходных структурных компонент», - сказал банкир.

По его данным, источником увеличения прибыли банков в 2020 г. выступил рост чистых доходов от операций с иностранной валютой. Объем чистого прочего банковского дохода превысил на 251 млн рублей уровень 2019 г.

Прирост чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода банков по итогам 2020 г. был невысоким.

Рентабельность собственного капитала банковского сектора по итогам года снизилась на 2 процентных пункта и составила 8,9%.
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