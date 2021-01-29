БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 8 ФЕВРАЛЯ В БПС-СБЕРБАНКЕ ИЗМЕНЯТСЯ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТОЧКАМИ AMERICAN EXPRESS

17:22 29.01.2021 С 8 февраля 2021 года в ОАО «БПС-Сбербанк» изменятся условия проведения расчетов по операциям с платежными карточками по торговому и интернет-эквайрингу. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяются, в частности, условия проведения расчетов по операциям с карточками American Express в организациях торговли (сервиса). С новыми условиями по торговому эквайрингу можно ознакомься здесь, по интернет-эквайрингу здесь.