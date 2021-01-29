|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 8 ФЕВРАЛЯ В БПС-СБЕРБАНКЕ ИЗМЕНЯТСЯ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТОЧКАМИ AMERICAN EXPRESS
17:22 29.01.2021
С 8 февраля 2021 года в ОАО «БПС-Сбербанк» изменятся условия проведения расчетов по операциям с платежными карточками по торговому и интернет-эквайрингу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяются, в частности, условия проведения расчетов по операциям с карточками American Express в организациях торговли (сервиса).
С новыми условиями по торговому эквайрингу можно ознакомься здесь, по интернет-эквайрингу здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 29.01.2021
Курсы в банках
на 29.01.2021
Конвертация в банках
на 29.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте