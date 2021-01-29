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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:11 29.01.2021
ЗАО «РРБ-Банк» с 1 февраля 2021 года изменяет условия по отдельным кредитам для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба банка, изменяются условия по следующим кредитам:
Drive (срок 7 лет, форма выдачи наличным или безналичным путем);
Super Drive (срок 7 лет, форма выдачи наличным или безналичным путем);
«Доступный Плюс» (срок 5 лет, максимальная сумма - 7 000 BYN);
все кредиты для физических лиц.
С более подробной информацией по кредитам можно ознакомиться на сайте банка.
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