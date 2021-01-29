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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВЫСТУПИТ ОРГАНИЗАТОРОМ ПЕРВОЙ НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРО АУДИОРЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ
14:44 29.01.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» совместно с digital-компанией AMDG | Artox Media Digital Group выступит организатором онлайн-конференции Audio Ads Conference, которая состоится 11 февраля 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба банка, Audio Ads Conference станет первой на белорусском рынке конференцией про аудиорекламу в интернете.
В одном эфире спикеры расскажут, почему аудиореклама - это будущий новый тренд, что такое аудиореклама, поговорят про особенности инструмента, представят эксклюзивные данные по аудитории, обсудят места размещения и форматы, а также разберут локальные и международные кейсы.
Audio Ads Conference ― для директоров по маркетингу и развитию бизнеса, Head of Digital, бренд-менеджеров, собственников бизнеса и всех тех, кто хочет или уже работает с аудиорекламой в интернете.
Слушатели смогут сами выбрать подходящий формат участия. Конференция будет доступна в виде подкаста и классической онлайн-трансляции.
Участие в онлайн-конференции Audio Ads Conference бесплатное.
Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно здесь.
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