ОАО «Банк БелВЭБ» совместно с digital-компанией AMDG | Artox Media Digital Group выступит организатором онлайн-конференции Audio Ads Conference, которая состоится 11 февраля 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба банка, Audio Ads Conference станет первой на белорусском рынке конференцией про аудиорекламу в интернете.

В одном эфире спикеры расскажут, почему аудиореклама - это будущий новый тренд, что такое аудиореклама, поговорят про особенности инструмента, представят эксклюзивные данные по аудитории, обсудят места размещения и форматы, а также разберут локальные и международные кейсы.

Audio Ads Conference ― для директоров по маркетингу и развитию бизнеса, Head of Digital, бренд-менеджеров, собственников бизнеса и всех тех, кто хочет или уже работает с аудиорекламой в интернете.

Слушатели смогут сами выбрать подходящий формат участия. Конференция будет доступна в виде подкаста и классической онлайн-трансляции.

Участие в онлайн-конференции Audio Ads Conference бесплатное.

Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно здесь.