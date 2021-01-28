Приорбанк обновил пакеты услуг для малого и среднего бизнеса, теперь – и с возможностью дистанционного обслуживания.

Оформить заявку на обслуживание можно на сайте или в отделении банка, а для новых клиентов действует специальное предложение — 3 месяца бесплатного использования.

На выбор в Приорбанке доступно три типа пакетов. Один из них – «Бизнес Директ» – ориентирован на дистанционное обслуживание. Он предполагает наличие персонального менеджера, который будет решать все вопросы клиента. Чтобы связаться с менеджером, в мобильном приложении для бизнеса создан специальный чат.

Также в пакет включены бесплатное премиальное обслуживание физических лиц Premium Direct в течение 6 месяцев, бесплатное открытие одного счета в белорусских рублях и любого количества в иностранной валюте, а также неограниченное количество корпоративных рублевых карточек Visa Platinum Business.

Компании с годовой выручкой до 1 млн. евро смогут совершать неограниченное количество бесплатных платежей в белорусских рублях. При перечислении заработной платы сотрудникам и дохода индивидуального предпринимателя действует сниженная ставка – всего 0,5%.

Кроме этого, пользователям пакета «Бизнес Директ» доступны небанковские сервисы: seo-продвижение сайта в интернете, услуги юриста, курьерская доставка документов и карточек.

Руководителям небольших компаний, которым достаточно вносить выручку, совершать платежи в ЕРИП и переводить доход ИП, доступен сервис с единовременной оплатой. Он включает открытие текущего счета в белорусских рублях с выпуском корпоративной карточки Visa Business на 3 года и бесплатный доступ в мобильный банк.

«Обновленные пакеты максимально адаптированы под потребности малого и среднего бизнеса. Особый интерес представляет пакет «Бизнес Директ» с фокусом на дистанционное взаимодействие. Бесплатные платежи и низкая ставка по перечислению зарплаты и дохода индивидуального предпринимателя призваны снизить расходы компаний на расчетно-кассовое обслуживание», – отмечают в Приорбанке.