ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НОВЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА ПРЕДЛАГАЮТ В ПРИОРБАНКЕ


12:45 29.01.2021

Приорбанк обновил пакеты услуг для малого и среднего бизнеса, теперь – и с возможностью дистанционного обслуживания.

Оформить заявку на обслуживание можно на сайте или в отделении банка, а для новых клиентов действует специальное предложение — 3 месяца бесплатного использования.

На выбор в Приорбанке доступно три типа пакетов. Один из них – «Бизнес Директ» – ориентирован на дистанционное обслуживание. Он предполагает наличие персонального менеджера, который будет решать все вопросы клиента. Чтобы связаться с менеджером, в мобильном приложении для бизнеса создан специальный чат.

Также в пакет включены бесплатное премиальное обслуживание физических лиц Premium Direct в течение 6 месяцев, бесплатное открытие одного счета в белорусских рублях и любого количества в иностранной валюте, а также неограниченное количество корпоративных рублевых карточек Visa Platinum Business.

Компании с годовой выручкой до 1 млн. евро смогут совершать неограниченное количество бесплатных платежей в белорусских рублях. При перечислении заработной платы сотрудникам и дохода индивидуального предпринимателя действует сниженная ставка – всего 0,5%.

Кроме этого, пользователям пакета «Бизнес Директ» доступны небанковские сервисы: seo-продвижение сайта в интернете, услуги юриста, курьерская доставка документов и карточек.

Руководителям небольших компаний, которым достаточно вносить выручку, совершать платежи в ЕРИП и переводить доход ИП, доступен сервис с единовременной оплатой. Он включает открытие текущего счета в белорусских рублях с выпуском корпоративной карточки Visa Business на 3 года и бесплатный доступ в мобильный банк.

«Обновленные пакеты максимально адаптированы под потребности малого и среднего бизнеса. Особый интерес представляет пакет «Бизнес Директ» с фокусом на дистанционное взаимодействие. Бесплатные платежи и низкая ставка по перечислению зарплаты и дохода индивидуального предпринимателя призваны снизить расходы компаний на расчетно-кассовое обслуживание», – отмечают в Приорбанке.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.01.2021
валюта курс
EUR 3.1711
USD 2.6228
RUB 3.4362
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1711 +0.0343
USD 2.6228 +0.041
RUB 3.4362 -0.0037
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1720 3.1750
USD 2.6190 2.6250
RUB 3.4280 3.4450
подробнее

Конвертация в банках
на 29.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2080 1.2130
EUR/RUB 92.1000 92.6500
USD/RUB 76.0000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте