В ОАО «Белорусский народный банк» с 2 февраля 2021 года для юридических лиц и ИП станет доступна услуга по экспресс-зачислению заработной платы, командировочных и хозяйственных расходов, дохода от предпринимательской деятельности и иных выплат.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для этого достаточно воспользоваться новым сервисом «Запрос 61 – Списки для зачисления на счета физических лиц без платежного поручения» в интернет-банке БНБ-Банка для корпоративных клиентов.

Использование «Запроса 61» позволяет обойтись без предоставления платежного поручения, что сокращает и упрощает документооборот.