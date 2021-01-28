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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРГЕЙ КАЛЕЧИЦ НАЗНАЧЕН ПЕРВЫМ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ НАЦБАНКА
09:14 29.01.2021
Сергей Калечиц освобожден от должности заместителя председателя правления Национального банка. Соответствующий указ Лукашенко подписал 28 января.
Согласно информации, он назначен первым заместителем председателя правления Нацбанка.
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