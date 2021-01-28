БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

15:22 28.01.2021 «Франсабанк» ОАО с 28 января 2021 года установило новый размер процентных ставок по вкладам для физических лиц в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для отзывного вклада «Результативный» на 45 дней ставка составляет 17,50% годовых, на 95 дней - 17,75% годовых. Для безотзывного вклада «Верный расчет» на 45 дней - 18,00% годовых, на 95 дней – 18,50% годовых. Для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 45 дней - 18,00% годовых, на 95 дней - 18,50%. Для безотзывного вклада «Комфортный» на 95 дней - 18,50% годовых.