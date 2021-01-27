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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК ОБНОВИЛ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ANDROID


14:10 28.01.2021

«Приорбанк» ОАО выпустило обновленную версию мобильного приложения Prior Online для Android, которая уже доступна на Play Market.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с модернизацией системы безопасности приложения были сброшены настройки быстрого входа и подтверждения собственных платежей.

После обновления необходимо повторно задать удобный способ входа в приложение и подтверждения платежей. Для этого необходимо войти по логину и паролю, перейти в раздел «Настройки», а затем в блоке «Вход в систему» выбрать опцию «Сохранить пароль» и задать один из вариантов: биометрию, смарт-код или графический ключ.

Для настройки способа подтверждения платежей в блоке «Подтверждение собственных платежей» нужно выбрать один из вариантов.
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