ЗАО «БТА Банк» с 27 января 2021 изменило процентные ставки по отдельным депозитам в белорусских рублях для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу «Я успешен» со сроком размещения 2 месяца ставки составляют 18,90% и 19,00% (при наличии действующего или закрытого депозита на имя вкладчика в ЗАО «БТА Банк», независимо от вида валюты и срока размещения вклада).

По безотзывным вкладам «Я бесподобен Online» (код 023) со сроком размещения 32 дня ставка составляет 18,80%, а по «БТА Мини» (код 094) со сроком размещения 35 дней - 18,80%.

По отзывным вкладам «Все и сразу» (код 052) со сроком размещения 2 месяца ставка составляет 18,00%, а по «Все и сразу» (код 053) со сроком размещения 3 месяца - 18,50%.