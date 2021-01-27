БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

МТБАНК ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ПРЕМИАЛЬНУЮ КОРПОРАТИВНУЮ КАРТУ

10:58 28.01.2021 ЗАО «МТБанк» предлагает корпоративным клиентам премиальную карту для бизнеса Visa Platinum Business. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карта премиум-класса открывает новые возможности в управлении финансами компании, предоставляя такие преимущества, как: владение премиальной картой с высоким уровнем комфорта в BYN, USD или EUR; специальный курс для расчетов за границей; возможность бесплатного срочного выпуска карты; круглосуточный доступ к средствам компании; бонусы при оплате картой и дополнительные привилегии от Visa и т.д.