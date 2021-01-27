|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ПРЕМИАЛЬНУЮ КОРПОРАТИВНУЮ КАРТУ
10:58 28.01.2021
ЗАО «МТБанк» предлагает корпоративным клиентам премиальную карту для бизнеса Visa Platinum Business.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карта премиум-класса открывает новые возможности в управлении финансами компании, предоставляя такие преимущества, как: владение премиальной картой с высоким уровнем комфорта в BYN, USD или EUR; специальный курс для расчетов за границей; возможность бесплатного срочного выпуска карты; круглосуточный доступ к средствам компании; бонусы при оплате картой и дополнительные привилегии от Visa и т.д.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2021
Курсы в банках
на 28.01.2021
Конвертация в банках
на 28.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте